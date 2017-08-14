В Усть-Лабинске на Дне поля юга России рассказали о новинках семеноводства

Форум собрал больше 30 отечественных и зарубежных аграрных компаний.

Гости смогли узнать о последних новинках семеноводства, которые помогут повысить урожайность.

«Так как Краснодарский край — это житница для семеноводства всей страны, поэтому здесь очень важно понять конкурентоспособность отечественных гибридов и семян. Это площадка для обмена мнениями, где встречаются и селекционеры, и технологи, и агрономы», — отметил глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко.

Участники форума смогли увидеть отечественные сорта кукурузы, сорго, сои и подсолнечника, а также оценить современную сельхозтехнику. На пленарном совещании заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко отметил, что для продовольственной безопасности страны сейчас особенно важно развитие семеноводства. Лидером в этом направлении на юге России является Ладожский кукурузокалибровочный завод агрохолдинга «Кубань» Олега Дерипаски. Он выступил стратегическим партнером Дня поля.

«Уникальность нашей системы гибридов «ладожские» состоит в том, что мы сами выращиваем, создаем гибриды, мы их отбираем. Наша задача в том, чтобы люди, которые приобрели наши семена, смогли получить хороший урожай, получить хорошую прибыль», — сказал генеральный директор агрохолдинга «Кубань» Леонид Рагозин.

Сейчас компания, по поручению Олега Дерипаски, увеличивает мощности. Так, в развитие завода уже вложено больше 220 млн рублей.

«Данные мощности позволят нам выйти на 10 тыс. т готовых семян в год. Тем самым произвести расширение рынка сбыта и насыщение рынка РФ семенами кукурузы «ладожской» селекции», — отметил директор дивизиона «Семеноводство» агрохолдинга «Кубань» Николай Газаров.

Продукция завода позволяет получать урожай почти в два раза больший, чем в среднем по стране.

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