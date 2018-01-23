В Усть-Лабинске открыли новый водозабор

Он обеспечит природным ресурсом больше 4 тыс. человек. Это те, кто проживают в одном из густонаселенных микрорайонов города, так называемой «Поляне чудес». Туда по старым сетям вода не доходила из-за низкого давления.

«Ночью вода подается в течении часа. С помощью водоканала, воинской части мы развозили воду, вызывали людей. Но она была техническая, не соответствовала нормам. Теперь у нас водозабор, это просто счастье», — сказала жительница Усть-Лабинска Галина Сенина.

Кроме того, в воде нуждался и социальный объект — большой детский сад, который недавно сдали в эксплуатацию. Новый водозабор позволит решить все проблемы. Комплекс включает водонапорную башню и две скважины, они уходят под землю на 350 м. Появилась и система обеззараживания.

«Качественная вода здесь гарантирована. Тем более, будет работать все в автономном режиме, это тоже немаловажно. Это дает определенный результат, в том числе экономию, тарифное регулирование», — отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

На строительство комплекса потратили более 17,5 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Водозабор возвели в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Сейчас объект готовится принять на баланс местное предприятие, закачивается оформление документов. После этого водозабор заработает на полную мощность.

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