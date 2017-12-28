В Усть-Лабинске открыли новый зрительный зал в кинотеатре «Знамя»

На модернизацию потратили около 5 млн рублей.

Деньги выделили по результатам конкурса Фонда кино и при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

Новый зрительный зал рассчитан на 48 мест. Зрители будут смотреть новые отечественные и зарубежные фильмы в цифровом формате 3D. Зал оборудовали современной акустической техникой, установили специальный посеребренный экран, цифровой проектор, новые кресла.

Кроме малого зала, в кинотеатре есть большой зрительный зал и зона для гостей. Планируется, что ремонт кинотеатра продолжат.

Самый первый показ в «Знамени» состоялся в 1962 году. Тогда зрителям показали фильм «Девчата». В честь открытия нового зала первым зрителям продемонстрировали российскую ленту «Движение вверх».

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