В Усть-Лабинске парня посадили за сбыт героина

Молодой человек пытался перебросить наркотики через забор в колонию.

Сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя с поличным. В карманах его куртки нашли еще один сверток с порошком. Экспертиза установила, что это героин общим весом более четырех грамм.

На время проведения следствия парня заключили под стражу. Суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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