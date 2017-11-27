В Усть-Лабинске после инцидента с первокурсницей у озера отчислили пятерых студентов

Такое решение принял педсовет Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа.

«О том, что избита первокурсница, узнал в тот же день от социального педагога. О произошедшем учителю рассказал студент, который не был причастен к избиению. Связался с родителями девочки, чтобы узнать о ее состоянии, и сообщил о ЧП в ОПДН ОМВД России по Усть-Лабинскому району», — рассказал директор колледжа Андрей Филоновский.

В учебном заведении начали служебное расследование: созвали совет профилактики, провели родительское собрание, обсудили инцидент на внеплановом педсовете.

«Очевидцами избиения первокурсницы стали несколько студентов колледжа. Все они поставлены на внутриколледжный профилактический учет. Педсовет принял решение отчислить пятерых фигурантов ЧП, в том числе и зачинщицу драки», — цитирует Филоновского газета «Сельская новь».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 15 ноября у озера Копытко в Усть-Лабинске. Согласно публикации в социальных сетях, между двумя девушками произошел конфликт из-за парня, после чего «сверстники решили публично унизить девушку, ее заставили раздеться до нижнего белья и искупаться в озере». Пострадавшая является несовершеннолетней. Следователи начали проверку.

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