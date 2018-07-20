В Усть-Лабинске пройдет профилактическая акция «Кубань против рака»

Ведущие онкологи края 21 июля проведут бесплатный прием. Врачи будут работать в Центральной районной больнице.

Они привезут с собой спецоборудование. Пациенты смогут пройти скрининг, сделать УЗИ, ЭКГ, обследовать родинки и родимые пятна. Кроме того, каждый сможет проконсультироваться у специалистов-онкологов, даже если сейчас здоровье не беспокоит, но интересна информация о профилактике.

Заранее записываться на прием не нужно. Краевые врачи будут работать в ЦРБ с 9:00. Акции «Кубань против рака» проходят в разных районах региона, они направлены в первую очередь на раннее выявление опасного заболевания.

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