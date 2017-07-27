В Усть-Лабинске проведут конкурс бардовской песни «Братья по разуму»

Фестиваль пройдет в городском парке «Форест» с 18 по 20 августа.

В нем примут участие клубы авторской песни, творческие коллективы, отдельные авторы и исполнители. Ожидается, что мероприятие посетят не только жители Кубани, но представители из других регионов страны. Возраст участников от 18 лет.

Конкурс бардовской песни проведут по нескольким номинациям. Это «песня или стихи собственного сочинения», «исполнитель авторской песни», «лучший коллектив», «дуэт или ансамбль», «патриотическая песня», «бард-рок».

Запланированы такие конкурсы, как «Юные дарования», «Самый дальний гость», «За верность жанру». Для гостей организуют концерт «Гуляй, да пой». Желающие смогут выступить на сцене у свободного микрофона и исполнить произведения собственного сочинения, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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