В Усть-Лабинске разбойник в маске и с пистолетом ограбил ломбард

Он забрал ювелирные изделия и деньги на сумму более 1 млн рублей.

К сотрудникам ППС подошел мужчина и рассказал, что заметил, как в один из ломбардов города вошел подозрительный мужчина в маске и перчатках. После этого из помещения послышались женские крики. Полицейские прибыли на место, сотрудница ломбарда рассказала, что мужчина в маске угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и требовал ценности и деньги. Женщина отдала нападавшему ключи от сейфа, тот сложил золотые украшения и деньги в пакет, а затем убежал. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские осмотрели район преступления и через несколько минут задержали подозреваемого с пакетом, в котором были украденные деньги и ценности. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, его доставили в отдел полиции. Во время личного досмотра у него нашли предмет, схожий с пистолетом, и маску. Оружие направили на экспертизу. Деньги и украшения изъяли, их вернут законным владельцам.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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