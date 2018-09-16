В Усть-Лабинске в ДТП перевернулся Lada Largus

Авария произошла днем 15 сентября на пересечении улиц Вольной и Колхозной.
Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, один из автомобилей следовал в составе свадебного кортежа.
По предварительным данным, столкнулись Lada Largus и BMW, водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому. После столкновения Lada съехал с проезжей части и перевернулся.
«В больницу доставили двоих человек, однако госпитализация им не потребовалась. Пострадавших в аварии нет. Обстоятельства устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту