В Усть-Лабинске в ДТП перевернулся Lada Largus

Авария произошла днем 15 сентября на пересечении улиц Вольной и Колхозной.

Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, один из автомобилей следовал в составе свадебного кортежа.

По предварительным данным, столкнулись Lada Largus и BMW, водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому. После столкновения Lada съехал с проезжей части и перевернулся.

«В больницу доставили двоих человек, однако госпитализация им не потребовалась. Пострадавших в аварии нет. Обстоятельства устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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