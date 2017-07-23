В Усть-Лабинский музей передали бронзовый шлем римского воина

Артефакт обнаружили при раскопках в станице Кирпильской.

Шлем римского воина историко-краеведческому музею Усть-Лабинского района в июле передал руководитель отдела бронзового века Института археологии (ИА) РАН Александр Гей.

С августа по сентябрь 2016 года в районе станицы Кирпильской сотрудники Северо-Кавказской экспедиции Института археологии (ИА) РАН проводили раскопки. Археологи изучили 29 захоронений одного из курганов могильника Межкирпильский I.

«Мы изучали двухметровый курган. Предварительно провели разведку и согласовали эти работы с шестью собственниками, чьи участки попадали под раскоп. Экспедиция оказалась очень удачной: нашли 29 погребений, датированных разными эпохами, начиная от бронзового века до позднего Средневековья», — рассказал ученый.

Среди находок — бронзовый шлем римского воина. По мнению ученых, он относится, предположительно, ко II-I векам до новой эры. Шлем мог быть среди того вооружения, которым царь Митридат VI Евпатор снабжал союзников-сарматов во время своих войн.

Артефакт сначала отправили на реставрацию в Москву. Теперь его вернули в Усть-Лабинск.

Всего таких шлемов найдено в мире девять: пять на юге России и четыре — в других странах, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

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