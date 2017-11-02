В Усть-Лабинском энергорайоне установили 4,5 тыс. «умных» счетчиков

02 ноября в 12:49

Интеллектуальные счетчики с дистанционной передачей информации установили в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (группа «Россети») с начала года всего установил 4,5 тыс. «умных» счетчиков.

В компании отмечают, что современный интеллектуальный счетчик — это мини-компьютер, который имеет несколько дополнительных функций, в том числе учет электроэнергии по нескольким тарифам. Преимущества для потребителя в том, что он поможет экономить затраты на электричество. «Умный» счетчик способен определить короткое замыкание в проводке и отключить электричество при замыкании или перегрузке. Новые счетчики защищают приборы от перепадов напряжения. Показания снимают дистанционно. Это избавляет потребителей от регулярных визитов инспекторов и контролеров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Монтаж автоматизированных систем учета происходит в рамках договоров, заключенных между «Кубаньэнерго» и частными инвесторами, по энергосервисным контрактам. Инвестор устанавливает приборы, которые за счет экономии снижают потери электроэнергии. Затраты инвестору возмещают из сэкономленных денег. Таким образом, процесс выгоден потребителям, энергетикам и инвестору», — пояснил директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Предметом договора между «Кубаньэнерго» и частными инвесторами является снижение потерь электроэнергии. Отмечается, что экономический эффект от реализации таких контрактов служит средством возврата вложенных инвестиций.

Энергетики напоминают, хищение электроэнергии — это правонарушение, влекущее за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.

«Кубаньэнерго» призывает добросовестно и в срок оплачивать потребленное электричество, не допускать неучтенного потребления электроэнергии. При обнаружении таких фактов необходимо сообщать по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии: 8 (800) 100-15-52.

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