В Усть-Лабинском районе археологи начали раскопки кургана

Исследования проходят недалеко от хутора Болгов.

Археологи планируют изучить курган Болгов III, в котором можно найти остатки материальной культуры бронзового века. Полевые исследования продлятся три недели. Их ведет отряд Северо-Кавказской экспедиции Института археологии РАН.

Как предполагают ученые, во время раскопок могут быть вскрыты захоронения бронзового века (вторая половина IV — первая половина II тысячелетий до н. э.). Возможно, археологи смогут исследовать и захоронения меотской культуры (конец I тысячелетия до н. э. — первые века н. э.), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фонда «Вольное дело».

Все находки, сделанные во время раскопок, передают в фонды муниципального историко-краеведческого музея Усть-Лабинского района.

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