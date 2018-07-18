В Усть-Лабинском районе двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига

Ребенок сильно пострадал и находится в реанимации.

В местную больницу в июле поступила двухлетняя девочка с химическим ожогом глотки и пищевода, а также отравлением. Она выпила жидкость для розжига костра.

По предварительным данным, девочка была с матерью дома. Женщина не заметила, как ее дочь вышла во двор, а через несколько минут услышала детский плач во дворе. Выбежав на улицу, женщина увидела, что ребенок держит в руках бутылку с жидкостью для розжига. После этого женщина вызвала скорую помощь.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Она находится в реанимации, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник