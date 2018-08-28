В Усть-Лабинском районе мужчина избил свою 16-летнюю дочь, девочка в больнице

Это произошло 27 августа.

По предварительным данным, мужчина нанес дочери несколько ударов по лицу и голове, ее госпитализировали с травмами. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

«Материал по данному факту зарегистрирован в полиции, поводится проверка, устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью, а также причины и обстоятельства случившегося. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник