В Усть-Лабинском районе перевернулся автомобиль, погибли двое

Авария произошла 6 ноября около 9:10 в районе 16-го километра автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорное.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Ларгус» не вписался в поворот и на высокой скорости вылетел с дороги. Машина перевернулась и врезалась в электроопору, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В результате ДТП водитель и 71-летняя женщина-пассажир от полученных травм погибли на месте. Еще пять пассажиров, в том числе десятилетняя девочка, получили травмы, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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