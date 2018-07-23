В Усть-Лабинском районе подростков осудили за насилие над девочкой

Суд вынес приговор трем 14-летним подросткам.

Следствием и судом установлено, что подростки были знакомы с девочкой, так как учились в одной школе. Двое несовершеннолетних 24 сентября 2017 года в недостроенном здании совершили в отношении малолетней иные действия сексуального характера. На следующий день они аналогичным образом, уже втроем, также совершили в отношении потерпевшей сексуальное насилие. Об этом девочка из-за стеснения и боязни никому не говорила и лишь спустя время рассказала родителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор суда в зависимости от роли каждого назначил виновным наказание в виде трех, полутора и одного года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одной из сельских школ Усть-Лабинского района трое 14-летних подростков совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. СК возбудил уголовное дело, а министерство образования провело проверку в учебном заведении. Заместитель директора и социальный педагог школы № 22 Усть-Лабинского района были уволены по результатам ведомственного расследования. В Усть-Лабинском районе начальник управления образования ушла в отставку.

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