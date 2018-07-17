В Усть-Лабинском районе произошел пожар в магазине игрушек

Сообщение о возгорании в станице Воронежской на улице Садовой поступило в МЧС 16 июля в 20:56.

Видеозапись с места пожара опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, горящее здание — магазин игрушек.

«На место пожара в 21:10 прибыли семь человек и две единицы техники. По прибытию установили, что площадь возгорания составляет 50 кв. м. В 21:55 огонь ликвидировали», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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