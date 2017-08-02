В Усть-Лабинском районе пройдет День поля юга России

В станице Ладожской Усть-Лабинского района 11 августа состоится День поля юга России.

Мероприятие пройдет на площадке, прилегающей к Ладожскому кукурузокалибровочному заводу АгроХолдинга «Кубань». Гости и участники мероприятия получат возможность осмотреть демонстрационные площадки с посевами гибридов (сортов) кукурузы, подсолнечника, сорго и сои отечественной и иностранной селекции, которые позволяют в реально сопоставимых условиях, убедиться в достоинствах российских гибридов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

В выставочной экспозиции передовые компании представят свои достижения и разработки в селекции и семеноводстве. Также будут представлены лучшие образцы сельскохозяйственной техники и агрохимической продукции от производителей.

День поля посетят делегации из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Франции, Анголы и регионов ЮФО и СКФО. В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание на тему «Возможности обеспечения зерном и повышения плодородия почв при использовании в севообороте сои и сорго в южных регионах России», модератором которого выступит президент НО СРО «Национальной ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника» Игорь Лобач.

Организаторы мероприятия: Краснодарская Выставочная Компания «СитиЭкспо» и НО СРО «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника». Стратегический партнер — АгроХолдинг «Кубань». Генеральный партнер — ГК «Ростсельмаш».

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