В Усть-Лабинском районе проведут День поля юга России

Мероприятие пройдет 11 августа в станице Ладожской на площадке кукурузокалибровочного завода агрохолдинга «Кубань».

Запланировано пленарное заседание на тему «Возможности обеспечения зерном и повышения плодородия почв при использовании в севообороте сои и сорго в южных регионах России». Ожидается, что модератором выступит президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач. В программе — консультации по технологиям выращивания кукурузы, сорго, сои и подсолнечника, а также инфотуры на заводы.

Планируется, что День поля посетят делегации из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Франции, Анголы, а также представители Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края.

Гости и участники мероприятия смогут осмотреть демонстрационные площадки с посевами гибридов кукурузы, подсолнечника, сорго и сои отечественной и иностранной селекции. Для желающих увидеть экспозицию с высоты птичьего полета организуют подъем на тепловом аэростате, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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