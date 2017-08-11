В Усть-Лабинском районе провели День поля юга России

Достижения в области селекции, семеноводства и обработки полей представили 30 агрокомпаний из 11 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Франции и Анголы.

«При поддержке министерства сельского хозяйства региональные власти, власти юга России уже перешли к совершенно другому уровню организации подобных мероприятий. Здесь мы видим удачное сочетание науки и практики. Четко отслеживаются интересы бизнеса», — считает заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

Достижения отечественной селекции продемонстрировали на опытных полях. Гости Усть-Лабинского района смогли ознакомиться с технологиями выращивания кукурузы, сорго, сои и подсолнечника.

«Сегодня презентуются российские сорта и дается возможность развиваться российской науке. Это очень важный момент в аграрной жизни России. Это говорит о том, что у нас есть возможность своими очень хорошими сортами и гибридами заменить те иностранные, которые мы пока еще имеем», — пояснил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

«Для этого по поручению губернатора созданы меры государственной поддержки. Семеноводческие компании могут получать гранты и субсидии на развитие материально-технической базы, усовершенствование базы», — подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

О том, как заполнить российский рынок семенами отечественной селекции и получать высокий урожай, говорили на пленарном совещании. Участники обсуждали, как применять современные технологии обработки почвы и повышать качество зерна. Специалисты отмечают, что аграрии страны уже начали активно пользоваться гибридами и сортами российского производства. Чтобы положительная динамика сохранялась, такие встречи решили проводить чаще для обмена опытом и передовыми технологиями.

Вернуться на ленту

Источник