В Усть-Лабинском районе проверят все образовательные учреждения

В сельской школе, в которой нескольких старшеклассников заподозрили в насильственных действиях в отношении девочки, уволили завуча по воспитательной работе.

В одной из сельских школ района произошло ЧП — в насильственных действиях в отношении девочки подозреваются сразу несколько старшеклассников. Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики, в отношении всех должностных лиц школы, в обязанности которых входит воспитательная и профилактическая работа с детьми, проводится служебное расследование. Завуч школы по воспитательной работе, сын которой подозревается в насильственных действиях — уволена.

В ведомстве отметили, что проверка также пройдет во всех образовательных учреждениях и управлении образования Усть-Лабинского района. По ее итогам будут приняты решения о соответствии всех ответственных лиц занимаемым должностям.

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