В Усть-Лабинском районе пьяный водитель во время погони протаранил пять машин

14 декабря в 13:24

Авария произошла утром 14 декабря.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan проигнорировал требование автоинспекторов ГИБДД остановиться. Машину начали преследовать. По словам очевидцев, уходя от погони, водитель чуть не сбил детей на пешеходном переходе.

«На улице Пролетарской нарушитель на полном ходу врезался в пять припаркованных автомобилей: Lexus, Volkswagen, Chevrolet, Nissan и Lada. В этот момент водителя задержали. По внешним признакам, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что за рулем он был без прав, так как ранее был их лишен», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

На месте составили несколько административных протоколов, в том числе о неповиновении требованиям сотрудников полиции. Мужчину задержали и доставили в отдел. Ему грозит до 15 суток административного ареста. Кроме того, материалы будут переданы в ОМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Обстоятельства аварии выясняются.

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