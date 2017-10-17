В Усть-Лабинском районе школьник забил во время драки мужчину

По фату произошедшего в СК возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Преступление произошло 10 октября в станице Ладожской. По предварительным данным, в компании взрослых мужчин, которые выпивали алкоголь, находился 13-летний подросток. В какой-то момент между школьником и 48-летним мужчиной произошел конфликт, а затем началась драка.

Во время потасовки подросток избил мужчину, от полученных травм пострадавший скончался. Тело погибшего обнаружили на следующий день.

По факту возбудили уголовное дело, подростка поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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