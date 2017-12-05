В Усть-Лабинском районе троих мужчин будут судить за кражу восьми кроликов

В полиции в декабре завершили расследование уголовного дела о кражах.

Во время следствия правоохранители установили, что трое жителей станицы Новолабинской проникали на территории чужих домовладений и похищали различное имущество. В том числе они украли автомойку, мотопилу и восемь кроликов, после чего продали похищенное, а деньги потратили на личные нужды.

Возбудили уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного вреда. Личности предполагаемых преступников установили, их задержали по месту жительства. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцам. Расследование завершено, материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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