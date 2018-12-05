В Усть-Лабинском районе в ДТП на встречке погиб пассажир УАЗа

Авария произошла 5 декабря в 7:45 в районе 63-километра трассы Краснодар — Кропоткин.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что в момент аварий трасса была мокрой, автомобиль УАЗ лежит на боку.

По предварительным данным, водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с Peugeot.

В результате ДТП на месте погиб пассажир УАЗа. Оба водителя и пассажир иномарки для обследования доставлены в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии уточняются.

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Публикация от ДТП УСТЬ-ЛАБИНСК (@dtpustlab) 4 Дек 2018 в 9:20 PST

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