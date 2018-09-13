В Усть-Лабинском районе в ДТП с двумя автобусами погибли два человека

Смертельная авария произошла 13 сентября около 11:30 на 82-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин, между станицами Ладожской и Тбилисской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel врезался в рейсовый автобус Kia, движущийся из Краснодара в Нефтекумск. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся, а Opel откинуло на микроавтобус Volkswagen, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель и пассажир Opel — двое мужчин 1971 и 1992 годов рождения — погибли на месте происшествия. Никто из пассажиров и водителей автобусов за медицинской помощью не обратился.

В момент столкновения в рейсовом автобусе, кроме водителя, находилось семь человек, в микроавтобусе — 15. Пассажиров пересадили на другой транспорт и отправили до пункта назначения.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. По предварительной версии, ДТП мог спровоцировать большегруз, ехавший впереди автомобиля Opel и совершивший небезопасный маневр.

Сотрудники ДПС регулируют движение, чтобы избежать появления автомобильной пробки.

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