В Усть-Лабинском районе женщина на Toyota сбила школьницу на переходе

Авария произошла 10 сентября в 9:10 на улице Красной в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель ехала за рулем Toyota. При повороте налево она не предоставила преимущество девочке, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбила ее.

«В результате аварии школьницу с травмами госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.

По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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