В Усть-Лабинском районе автомобиль сбил восьмилетнего школьника

В Усть-Лабинском районе 27 декабря в ДТП пострадал мальчик.

Авария произошла около 15:00 на одной из улиц города. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-21102 сбил восьмилетнего мальчика, когда тот перебегал дорогу в неустановленном для этого месте перед близко едущим автомобилем. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

В результате аварии мальчика с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекторы просят родителей в связи с началом школьных каникул напомнить детям о правилах поведения на дорогах, прикрепить к их верхней одежде светоотражающие элементы. Водителей просят быть внимательными на дорогах вблизи школ.

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