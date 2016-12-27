В Усть-Лабинском районе лжериелтора поймали на обмане пятерых клиентов

В Усть-Лабинском районе в декабре следователи объединили в одно производство пять уголовных дел в рамках расследования мошенничества с недвижимостью местных жителей.

По версии следствия, 41-летний мужчина представлялся риелтором и входил в доверие к местным жителям, после этого он убеждал их воспользоваться его помощью и продать свои дома, чтобы купить более подходящие. При этом злоумышленник обещал людям отдать деньги после сделки, однако он не намеревался выполнять эти обещания. Таким образом, с 2011 по 2016 год он продал имущество пяти местных жителей в возрасте от 35 до 60 лет аффилированным лицам, полученными деньгами в размере около 5 млн рублей он распорядился по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Раньше против мужчины ранее уже возбудили одно уголовное дело о мошенничестве, в декабре завели еще четыре. Их объединили в одно производство. По одному эпизоду мужчине уже предъявлено обвинение, по четырем — еще ведется расследование. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Назначены экспертизы, в том числе судебно-оценочные для установления рыночной стоимости объектов жилья. Следователи устанавливают точное количество пострадавших. Расследование продолжается.

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