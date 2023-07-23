В Узбекистан из Египта привезли 11-ю серию препаратов против гепатита С

2023 г. В результате договоренностей, достигнутых в ходе его официального визита в Египет 20-21 февраля, и переговоров с Минздравом Египта в рамках реализации предвыборной инициативы главы нашей страны по лечению гепатита С за стопроцентный государственный счет, в нашу страну направлена ​​очередная серия препаратов против вируса гепатита «С» «Даклатасвир», выделяемых Узбекистану в качестве гуманитарной помощи, сообщает корреспондент АА «Дунё».

Вчера «Уз. Авиакомпания Bekistan Airways доставила одиннадцатую партию этой гуманитарной помощи из Шарм-эль-Шейха в Ташкент. Эти препараты распределяются среди пациентов после лечения НИИ вирусологии при Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Следует отметить, что Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита «В» и «С». По информации Минздрава Египта, население страны полностью излечилось от этого заболевания.

Об этом заявил министр здравоохранения Египта Халид Абдугаффар на 76-й сессии Всемирной организации здравоохранения, прошедшей в Женеве 21-30 мая текущего года. Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения представит его правительству Египта. Одним словом, Египет, много лет страдавший от этой болезни, станет первой страной в мире, победившей эту болезнь.