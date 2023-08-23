В Узбекистане будет реализован масштабный проект по выращиванию и переработке фундука

В последние годы Узбекистан начал привлекать крупные инвестиции в ореховый бизнес. Потому что в стране созданы благоприятные условия для выращивания широкого спектра данного вида культуры.

По данным пресс-службы Минсельхоза, по выращиванию и переработке фундука в Узбекистане планируется реализовать крупный проект.

В рамках программы государственного визита главы нашего государства в Азербайджан 22 августа этого года министр сельского хозяйства Азиз Войтов встретился с директором компании «Аграрко» Джавидом Кязимовым. В ходе переговоров обсуждалась реализация масштабного проекта по выращиванию и переработке фундука в Узбекистане.

На встрече подписан меморандум о сотрудничестве по выращиванию фундука между двумя странами.

Для информации следует отметить, что с одного куста лещины можно получить 8-10 кг плодов. На одном гектаре будет высажено 600 саженцев. С каждого гектара фундука можно собрать 2-3 тонны. Дерево кустистое и выросло как дерево. 2-4 м высотой. вырастает до Плоды созревают в августе-октябре.