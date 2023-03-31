В Узбекистане коконы выращивают совместно с пенитенциарными учреждениями

Подписан меморандум между Комитетом по развитию шелковой и шерстяной промышленности и Департаментом исполнения наказаний при МВД, их планируется подготовить к профессии в области ткачества и снабдить машинами на базе контракта.

В решении Главы государства от 24 февраля с.г. “О мерах по дальнейшему развитию шелковой промышленности”, начиная с весенней вегетации коконов с.г., как эксперимент, коконирование кластеров и бока. Планируется заключение договоров на выращивание коконного сырья между учреждениями исполнения наказаний колониального типа, расположенными в Охангаронском и Охангаронском районах.