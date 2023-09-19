В Узбекистане ограничен доступ к 27 сайтам, рекламирующим букмекерские услуги

В АОКА поступили предложения о блокировке 92 сайтов, продвигающих букмекерские услуги, из них заблокировано 27 сайтов.

На брифинге, проведенном в АОКА, заместитель председателя отдела развития конкуренции и спроса Асадулла Каюмов комитета по защите прав потребителей проинформировано.письмо прилагается.

Комитетом выпущено более 400 писем-предупреждений в различных сферах и направлениях с целью обеспечения соблюдения рекламодателями (производителями, дистрибьюторами, заказчиками) требования закона.

За последние годы исследовано более 4500 рекламных объявлений в социальных сетях, которые считаются источником обмена и распространения информации, в том числе (Facebook – 144, Instagram – 344, Telegram – 4108 т.е.) случаев нарушения закона были выявлены и устранены.