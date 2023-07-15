В Узбекистане откроется международный региональный центр развития дошкольного образования

Первый заместитель министра дошкольного и школьного образования – директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин и руководитель Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Сара Ношади, прибывшая из Парижа исследовательская миссия ЮНЕСКО, провели встречу

На встрече стороны договорились об открытии регионального центра 2-й категории под эгидой ЮНЕСКО Президента Республики Узбекистан в рамках «Всемирной конференции по уходу и воспитанию детей раннего возраста», проводимой в Ташкенте. рассмотрел вопросы, направленные на реализацию его предложения по

Агриппине Шин поступило предложение о том, что региональный центр 2-й категории, который предполагается создать в Узбекистане, наряду с дошкольным образованием, должен включать вопросы школьного и высшего образования развития.

Основная часть встречи была посвящена обсуждению дальнейших действий по открытию областного центра. Определены задачи по подготовке технических и юридических условий для открытия данного центра.