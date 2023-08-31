В Узбекистане помилованы 286 осужденных

О Отбывает наказание 286 осужденных приговоры в Узбекистане были помилованы. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне празднования тридцать второй годовщины независимости страны.Было помиловано 286 человек, провинившихся, искренне раскаявшихся в своих действиях и решительно шедших по пути выздоровления. До отбытия наказания условно-досрочно освобождены 116 человек, 25 человек приговорены к более мягкому наказанию. Также сокращены сроки лишения свободы, назначенные 36 лицам.

Говорят, что 39 из тех, кто помилован, 22 года, мужчины старше 60 лет, 30 являются гражданами зарубежных стран, а 3 – члены запрещенных организаций.

Лица, помилованные в связи с исполнением указа, должны быть возвращены своим семьям и близким, им следует адаптироваться к общественной жизни, заняться полезным трудом, наладить здоровый образ жизни и обрести достойное место в обществе. Соответствующие задачи возложены на министерства и ведомства, ответственные за оказание им помощи.