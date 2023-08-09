В Узбекистане размер экономики удвоится к 2030 году и он войдет в число «стран с доходом выше среднего»

<img src="/wp-content/uploads/2023/08/b3e251ebe1f5d30056fb7675ca19cfee.jpg" title="К 2030 году экономика Узбекистана удвоится и станет одной из "стран с доходом выше среднего"" alt= "Экономика Узбекистана удвоится на 2030 году и войти в число "стран с доходом выше среднего"

Согласно стратегии “Узбекистан – 2030”:

-объем ВВП достигнет 160 миллиардов долларов и доход на душу населения достигнет 4 тысяч долларов.

➖Обеспечена макроэкономическая стабильность и взаимозависимость экономического развития с энергетическими, водными и инфраструктурными ресурсами, сохраняется среднегодовой темп роста ВВП на уровне 6-7 процентов.

➖При обеспечении сбалансированности рынка товаров и услуг годовой уровень инфляции не превысит 5-6 процентов.

➖Трансформация и институциональные реформы в экономике будут последовательно продолжении, в стране будет создана благоприятная инвестиционная и деловая среда, а также будет реализована взвешенная денежно-кредитная политика.

➖Будет реализована среднесрочная стратегия управления государственным долгом таким образом, чтобы соотношение государственный долг к ВВП не превышает 50 процентов.

➖Резко увеличится доля высокотехнологичных предприятий в отраслях экономики, будут запущены новые «драйверы» экономического роста.