В ВДЦ «Орленок» обсудили организацию детского отдыха в регионах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова 4 сентября провела заседание с участием представителей министерств образования, социального развития, а также правоохранительных органов.

Особое внимание уделили школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Согласно статистике последних лет, именно эта категория реже других получает путевки.

Кроме того, на заседании предложили создать в летних лагерях отдельную смену для тех несовершеннолетних, которые уже попадали в полицейские отчеты. По мнению Кузнецовой, таким детям необходим особый подход, чтобы помочь им выбрать правильный, законный жизненный путь. Это могут быть военно-патриотические или спортивные смены.

Все предложения Анна Кузнецова записала и в ближайшее время огласит в Правительстве РФ.

Вернуться на ленту

Источник