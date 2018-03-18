В Веселовском поселении Успенского района устроили праздник в честь выборов

Для жителей 18 марта приготовили 40 кг шашлыка, на улицах угощали детей пирожками, все это сопровождалось живой музыкой.

По словам главы поселения, такого еще никогда не было: к 10:00 явка составила более 70%, а к 14:00 — уже 82%.

«Настроение праздничное, я как глава очень довольна и погодой, и явкой избирателей. У нас всегда высокая явка, но так, как сегодня, никогда не было. Шли даже люди на костылях и инвалиды, которые хотели сами прийти и проголосовать», — пояснила глава Веселовского сельского поселения Татьяна Кузнецова.

Ну а те, которые по состоянию здоровья не смогли сегодня выти из дома, тоже проголосовали. К ним на дом отправились члены избирательных участков со специальными урнами. К вечеру ожидается вторая волна избирателей, потому что, несмотря на выходной, многие работают, поэтому голосовать идут позже.

«Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в хорошей стране. Я даже сегодня своему внуку, который собрался идти голосовать, сказала: «Давай, внучок, но только сделай правильный выбор»», — отметила жительница Веселовского сельского поселения Любовь Клебацкая.

Избирательные участки в отдаленных поселениях края работают, как и везде, до 20:00, так что у тех, кто еще не голосовал, есть время исполнить свой гражданский долг.

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