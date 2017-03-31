В весенний призыв отправятся служить в армии 5 тыс. кубанцев

Президент России Владимир Путин 30 марта подписал указ о начале весеннего призыва. Кампания стартует 1 апреля.

Всего на службу будут призваны 142 тыс. человек. Пополнят российскую армию и 5 тыс. новобранцев из Краснодарского края. Это на 800 человек меньше, чем прошлой весной. Большинство кубанцев будет служить в Южном военном округе.

«Что касается родов и видов, где они будут проходить службу — это сухопутные войска, воздушно-десантные войска, военно-морской флот. Также у нас будет президентский полк. Это Федеральная служба охраны. Из Краснодарского края ежегодно отбирают ребят. В этом году будут порядка 20 человек», — пояснил заместитель начальника отдела военного комиссариата Краснодарского края Александр Постолов.

Актуальной становится контрактная служба. На Кубани ее выбирают около 3 тыс. человек, включая девушек. Например, Мария Бабаян из Смоленской области служит в седьмой дивизии ВДВ Новороссийска. Сейчас она учится складывать парашют. В будущем это будет ее должностью.

«Мне всегда нравилась подготовка нашей армии, всегда завораживало, как наши реята десантируют, поэтому я выбрала именно десантные войска. Решила служить», — рассказала укладчица парашютов седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Новороссийска Мария Бабаян.

Весенняя призывная кампания завершится 15 июля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 июля численность российской армии превысит 1,9 млн человек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Именно военными мечтают видеть своих детей многие родители. ВЦИОМ составил рейтинг самых привлекательных в этом году специальностей. Стать учителем или преподавателем в вузе школьникам советуют 10% опрошенных родителей. Специальность стала перспективной после принятия государственных мер по увеличению заработной платы. Тройку лидеров открывает юрист. Сделать из своих детей знатоками законов мечтают 11% респондентов. На втором месте — военные специальности. Абсолютным лидером рейтинга стали медицинские профессии. Более трети всех принявших участие в опросе хотят, чтобы после обучения их дети стали врачами.

Самые привлекательные профессии 2017 года

Учитель — 10%

Юрист — 11%

Военнослужащий — 13%

Врач — 35%

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