В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника

Все элементы подводного беспилотника создаются с использованием только российских комплектующих. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

«Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих» — сказал Владимир Королев.

Он подчеркнул, что наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника.

«Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами», — добавил главком ВМФ.

Он отметил, что «нет никаких сомнений, что наши конструктора, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 1 марта во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ рассказал о вооружении России и сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой.

Владимир Путин заявил, что ближайшие годы станут решающими для будущего России. Речь идет о развитии технологий. Отставание в этой сфере недопустимо. По его словам, технологическое отставание несет риски утраты суверенитета.

В Минобороны сообщили, что запустят голосование по выбору наименований новых образцов оружия.

Все новости по теме:

Послание к Федеральному Собранию

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник