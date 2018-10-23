В водоеме станицы Динской заметили большую стаю лебедей

Скопление птиц снял на видео и выложил в социальные сети местный житель.

По словам орнитологов, лебеди прилетели в станицу ненадолго.

«Они немного поживут на этом водоеме — день, два или три, покормятся, отдохнут и с новыми силами полетят дальше. Это вполне нормальное явление для данного времени, то же самое мы сможем увидеть и весной, когда лебеди полетят обратно в европейскую часть России», — пояснила доктор биологических наук, профессор КубГУ Татьяна Пескова.

Это явление — сезонная миграция. Как правило, птицы повторяют свои маршруты из года в год. У лебедей летный путь проходит над территорией Краснодарского края, поэтому с приходом весны они вернутся еще раз.

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