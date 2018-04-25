В водоемы Сочи для борьбы с комарами выпустят 1 тыс. рыбок гамбузии

В эколого-биологическом центре проводят работы по очистке водоемов после зимы и увеличению численности этой рыбы.

В конце апреля начнут бесплатную раздачу 1 тыс. рыб гамбузии. Сейчас формируется список. Уже оформлено 12 заявок от ТОСов. Работы необходимо провести для борьбы с комарами.

Также на курорте начали обрабатывать от насекомых открытые территории и подвалы многоквартирных домов. Особое внимание уделяют кладбищам. Жителей попросили на летнее время отказаться от использования вазонов и емкостей, в которых может скапливаться дождевая вода, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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