В вольерный комплекс Кавказского заповедника передали раненого совенка

Птица будет жить в экоцентре «Лаура» на курорте «Горки Город».

Раненого совенка нашел Сергей Барков, находясь на работе в Олимпийском парке. Он принес птицу домой и, не зная, что делать дальше, обратился за советом к соседям.

«К нам в вольерный комплекс поступили четыре звонка от неравнодушных горожан с просьбой посмотреть и принять совенка. Ответственную миссию транспортировки животного на новое место жительства взяла на себя семья Наместниковых», — сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Заведующая комплексом Наталья Требоганова рассказала приехавшей семье, что спасенная птица — это сова-ушастик. Ее подселят к другой сове-ушастику, которая появилась в вольере ранее. Однако, чтобы птица-старожил приняла нового жильца, необходимо выдержать карантин и подселять животное постепенно.

Вернуться на ленту

Источник