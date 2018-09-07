В Воронежской области в ДТП с КамАЗом погиб житель Кубани

Авария произошла 7 сентября в 0:45 на 757-м километре автодороги М4 «Дон» в Богучарском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель Nissan Teana из Краснодарского края превысил скорость и врезался в едущий в попутном направлении КамАЗ под управлением 58-летнего жителя Ростовской области.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, сообщает РИА «Воронеж».

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