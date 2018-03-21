В восьми населенных пунктах Кубани обновят газопровод

На реконструкцию 30 км газопровода из краевого бюджета выделили 28 млн рублей.

Реконструкция позволит полностью обновить изношенный газопровод в восьми населенных пунктах, семь из которых расположены в Кутаисском сельском округе Горячего Ключа и один в Апшеронском районе.

Газопровод проходит через Кутаис, Транспортный, Кура-Цеце, Кура-Транспортный, Домики, Широкую Балку, Веселый, Асфальтовую гору.

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Киселев и мэр Горячего Ключа Иван Федоровский обсудили предварительную схему прохождения нового газопровода.

Первый этап — проектирование межрайонного газопровода — запланировали на 2018 год. Строительство начнут в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципалитетам Кубани выделили 213 млн рублей на развитие газопроводной сети. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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