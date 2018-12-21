В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара запустили вторую очередь котельной

Мощность котельной на улице Генерала Трошева, 22, увеличилась в 1,5 раза — на объекте установили и ввели в работу третий котел.

Это повысит качество теплоснабжения Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов, а также центральной части краевого центра.

«Микрорайон развивается, поэтому увеличение производительности котельной особенно необходимо в этой части города. В настоящее время она обеспечивает теплом уже 185 многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах, прилегающих массивах, а также три школы и 11 детских садов», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

В настоящее время котельная БМК-250 закольцована еще с одной мощной котельной КРЭС-2 на Ростовском шоссе, которая также обеспечивает теплом дома в центральной части города. Увеличение мощности позволит существенно разгрузить КРЭС-2 и улучшить качество теплоснабжения центра.

На котельной установили новое, экономичное оборудование. Сейчас здесь работают уже три котла Eurotherm-58 с комбинированными горелками — газ-дизель. Котельная полностью автоматизирована. Новое оборудование позволяет вырабатывать энергию экономичнее на 30% по сравнению с обычными котельными.

После пуска второй очереди мощность котельной БМК-250 увеличилась еще на 50 Гкал/час и составила 150 Гкал/час. В 2019 году после установки еще двух котлов котельная выйдет на полную проектную мощность в 250 Гкал/час и станет одной из трех самых мощных в стране.

Всего АО «Краснодартеплосеть» обслуживает десять котельных общей мощностью почти 315 Гкал/час, 39 котлоагрегатов, 17 центральных тепловых пунктов, 104 км тепловых сетей. У компании есть котельные в нескольких городах Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани модернизировали 42 котельных, 19 из них — на средства инвесторов.

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