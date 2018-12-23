В Восточно-Кругликовском районе Краснодара построят более 5 км ливневки

Сейчас на участке провели инженерные изыскания — геологические, геодезические и экологические.

После завершения работы над планировкой следующим этапом станет получение разрешения на строительство и начало самих работ.

«Строительство коллектора нужно, чтобы улучшить ситуацию с водоотведением в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне», — сказал директор городского департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой.

Он отметил, что прокладка сетей дождевой канализации — еще один этап в создании необходимой инфраструктуры для развития территорий в районе поселка Плодородного.

Параллельно с разработкой планировки проектируют само инженерное сооружение. Ливневая канализация для отвода дождевых вод пройдет вблизи нескольких жилых массивов, прилегающих к улице Восточно-Кругликовской.

Коллектор планируют проложить по территории ЖК «Легенда», по улице имени Героя Владислава Посадского, затем вдоль Тихорецкой и далее по улице 4-й Тихорецкий проезд. Вблизи Комсомольского микрорайона его врежут в существующую канализационную сеть.

Сооружение будет состоять из пяти участков, планируется строительство трех канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений. Срок реализации проекта с момента начала строительства — 12-14 месяцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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