В Восточном отделе Кавказского заповедника начался учет туров

Туда выдвинулись первые группы научных сотрудников и волонтеров.

Кубанский или западнокавказский тур обитает на границе между Россией и Грузией. Его ареал небольшой, общей площадью около 4,5 тыс. кв. км, но и он все время сокращается из-за присутствия человека.

Длина тела взрослых самцов составляет 1,5-1,65 м, высота в плечах — 0,9-1,1 м, а вес — от 65 до 100 кг. Самки при длине тела 1,2-1,4 м и высоте в плечах от 78 до 90 см весят не более 60 кг. Рога у самок гораздо меньше, чем у самцов, слегка наклонены назад. Самцы носят большие, тяжелые рога длиной около 75 см.

По данным прошлого года, в Кавказском заповеднике обитает 3 тыс. 177 туров, сообщается на сайте Кавказского заповедника.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник