В войсках ЮВО началась итоговая проверка за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Южного военного округа с 29 марта под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова началась итоговая проверка.

Всего в управлении военного округа создали 13 рабочих групп, которые будут оценивать уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, а также морально-психологическое состояние личного состава, говорится в сообщении пресс-службы.

На более чем 30 полигонах и в учебных центрах, расположенных на территориях субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в местах дислокации военных баз (Армения, Абхазия и Южная Осетия) пройдут контрольные занятия по предметам обучения. Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

«Первыми итоговый экзамен за зимний период обучения предстоит держать военнослужащим российских военных баз в Армении и Южной Осетии, мотострелковых соединений, расположенных в Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках, Ставропольском крае, а также соединению морской пехоты Черноморского флота в Севастополе», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Контрольные занятия в войсках ЮВО пройдут в два этапа. Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня, которые состоятся в конце апреля, сообщает «Интерфакс».

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