В воздушных учениях ЮВО на Кубани приняли участие десять вертолетов

Воздушные войска южного военного округа учились уничтожать противника на минимальном расстоянии.

Боевые «Аллигаторы» и «Терминаторы» кружили над полигоном Копанской. Десять машин громили условного врага, находясь буквально в нескольких метрах от него. В мишени, которые имитировали вертолеты и бронетехнику агрессора, летели ракеты, снаряды и бомбы. Попасть в цель было значительно легче, однако и сам летчик подвергался большей опасности.

Завершились учения воздушными виражами, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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